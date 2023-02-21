Habib Yousif kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Habib Yousif Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Habib Yousif adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Habib Yousif Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Habib Yousif 14 Eylül 1995 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Habib Yousuf Mohamad Abdulla Ali şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Habib Yousif Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dibba Al-Fujairah Club futbol takımında oynamaktadır. Dibba Al-Fujairah Club takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Habib Yousif'nin Dibba Al-Fujairah Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Habib Yousif Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Habib Yousif isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Habib Yousif Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Habib Yousif futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Hatta Club

1 Temmuz 2022 yılında Al-Bataeh CSC

11 Ocak 2023 yılında Dibba Fujairah

Habib Yousif Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Habib Yousif şuan Dibba Al-Fujairah Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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