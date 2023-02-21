Mohamed Al Rowaihy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Al Rowaihy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Al Rowaihy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Al Rowaihy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Al Rowaihy 3 Eylül 1985 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Salem Naser Salem Al Rowaihy şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Al Rowaihy Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dibba Al-Fujairah Club futbol takımında oynamaktadır. Dibba Al-Fujairah Club takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Mohamed Al Rowaihy'nin Dibba Al-Fujairah Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Al Rowaihy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Al Rowaihy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Al Rowaihy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Al Rowaihy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Fujairah SC

1 Temmuz 2016 yılında Dibba Fujairah

Mohamed Al Rowaihy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Al Rowaihy şuan Dibba Al-Fujairah Club takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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