Alvaro De Oliveira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro De Oliveira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alvaro De Oliveira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alvaro De Oliveira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alvaro De Oliveira 27 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alvaro De Oliveira Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BrazilFootballlife yapmaktadır. Alvaro De Oliveira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dibba Al-Fujairah Club futbol takımında oynamaktadır. Dibba Al-Fujairah Club takımına 2 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Alvaro De Oliveira'nin Dibba Al-Fujairah Club ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alvaro De Oliveira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alvaro De Oliveira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alvaro De Oliveira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alvaro De Oliveira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ekim 2020 yılında Fujairah SC

30 Haziran 2021 yılında Shabab Al-Ahli

2 Temmuz 2021 yılında Dibba Fujairah

30 Haziran 2023 yılında Shabab Al-Ahli

Alvaro De Oliveira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alvaro De Oliveira şuan Dibba Al-Fujairah Club takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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