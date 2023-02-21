Rashed Mohamed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rashed Mohamed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rashed Mohamed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rashed Mohamed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rashed Mohamed 18 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. 1,63 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rashed Mohamed Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dibba Al-Fujairah Club futbol takımında oynamaktadır. Dibba Al-Fujairah Club takımına - tarihinde katılmıştır. Rashed Mohamed'nin Dibba Al-Fujairah Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rashed Mohamed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rashed Mohamed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rashed Mohamed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rashed Mohamed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rashed Mohamed şuan Dibba Al-Fujairah Club takımında oynamakta ve 49 numaralı formayı giymektedir.

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