Humaid Abdulla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Humaid Abdulla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Humaid Abdulla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Humaid Abdulla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Humaid Abdulla 22 Şubat 1989 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Humaid Abdulla Ali Mubarak Zayed Al-Najjar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Humaid Abdulla Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dibba Al-Fujairah Club futbol takımında oynamaktadır. Dibba Al-Fujairah Club takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Humaid Abdulla'nin Dibba Al-Fujairah Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Humaid Abdulla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Humaid Abdulla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Humaid Abdulla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Humaid Abdulla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Al-Nasr SC

1 Temmuz 2012 yılında Dibba Fujairah

1 Haziran 2013 yılında Al-Nasr SC

1 Temmuz 2015 yılında Dibba Fujairah

1 Temmuz 2016 yılında Al-Wasl

1 Temmuz 2022 yılında Dibba Fujairah

Humaid Abdulla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Humaid Abdulla şuan Dibba Al-Fujairah Club takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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