Abdulrahim Ali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulrahim Ali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulrahim Ali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulrahim Ali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulrahim Ali 24 Ekim 1994 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Abdulrahman Ali HassanMohammed Alseqetri şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulrahim Ali Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dibba Al-Fujairah Club futbol takımında oynamaktadır. Dibba Al-Fujairah Club takımına - tarihinde katılmıştır. Abdulrahim Ali'nin Dibba Al-Fujairah Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdulrahim Ali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulrahim Ali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdulrahim Ali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulrahim Ali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulrahim Ali şuan Dibba Al-Fujairah Club takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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