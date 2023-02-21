Tafadzwa Dhliwayo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tafadzwa Dhliwayo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tafadzwa Dhliwayo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tafadzwa Dhliwayo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tafadzwa Dhliwayo 17 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Zimbabve uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tafadzwa Dhliwayo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dibba Al-Fujairah Club futbol takımında oynamaktadır. Dibba Al-Fujairah Club takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Tafadzwa Dhliwayo'nin Dibba Al-Fujairah Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tafadzwa Dhliwayo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tafadzwa Dhliwayo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tafadzwa Dhliwayo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tafadzwa Dhliwayo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Dibba Al-Hisn

1 Temmuz 2020 yılında Al-Hamriyah

1 Temmuz 2021 yılında Dibba Fujairah

Tafadzwa Dhliwayo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tafadzwa Dhliwayo şuan Dibba Al-Fujairah Club takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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