Ali Saeed Saqr Al Shehhi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Saeed Saqr Al Shehhi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Saeed Saqr Al Shehhi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Saeed Saqr Al Shehhi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Saeed Saqr Al Shehhi 30 Haziran 1989 tarihinde Dubai şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Saeed Saqr Al Shehhi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dibba Al-Fujairah Club futbol takımında oynamaktadır. Dibba Al-Fujairah Club takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ali Saeed Saqr Al Shehhi'nin Dibba Al-Fujairah Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ali Saeed Saqr Al Shehhi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Saeed Saqr Al Shehhi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ali Saeed Saqr Al Shehhi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Saeed Saqr Al Shehhi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Emirates Club

1 Temmuz 2022 yılında Dibba Fujairah

Ali Saeed Saqr Al Shehhi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Saeed Saqr Al Shehhi şuan Dibba Al-Fujairah Club takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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