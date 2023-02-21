Marcelo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcelo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcelo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcelo 27 Temmuz 1989 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Marcelo dos Santos Ferreira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcelo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ADRIANO SPORTS yapmaktadır. Marcelo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dibba Al-Fujairah Club futbol takımında oynamaktadır. Dibba Al-Fujairah Club takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marcelo'nin Dibba Al-Fujairah Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marcelo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcelo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Marcelo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcelo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında GD Ribeirão

1 Temmuz 2011 yılında Rio Ave FC

1 Ağustos 2011 yılında Leixões

30 Haziran 2012 yılında Rio Ave FC

1 Temmuz 2018 yılında Sporting CP

1 Ocak 2019 yılında Chicago

20 Ocak 2020 yılında Paços Ferreira

1 Temmuz 2021 yılında Al-Tai

28 Temmuz 2022 yılında Dibba Fujairah

Marcelo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcelo şuan Dibba Al-Fujairah Club takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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