Sebil Saleh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebil Saleh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebil Saleh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebil Saleh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebil Saleh 5 Temmuz 2000 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Sebil Jassim Saleh şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebil Saleh Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dibba Al-Fujairah Club futbol takımında oynamaktadır. Dibba Al-Fujairah Club takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sebil Saleh'nin Dibba Al-Fujairah Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sebil Saleh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebil Saleh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebil Saleh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebil Saleh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Dibba Fujairah

Sebil Saleh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebil Saleh şuan Dibba Al-Fujairah Club takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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