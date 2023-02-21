Abdulla Moosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulla Moosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulla Moosa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulla Moosa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulla Moosa 22 Eylül 1992 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Abdulla Mohammed Hasan Moosa Al-Shehhi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulla Moosa Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dibba Al-Fujairah Club futbol takımında oynamaktadır. Dibba Al-Fujairah Club takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Abdulla Moosa'nin Dibba Al-Fujairah Club ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Abdulla Moosa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulla Moosa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdulla Moosa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulla Moosa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Emirates Club

1 Temmuz 2022 yılında Dibba Fujairah

Abdulla Moosa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulla Moosa şuan Dibba Al-Fujairah Club takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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