Ahmed Ali Rashed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Ali Rashed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Ali Rashed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Ali Rashed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Ali Rashed 19 Nisan 1990 tarihinde doğmuştur. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Ahmed Ali Rashed Ahmed Al-Hefeiti şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Ali Rashed Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dibba Al-Fujairah Club futbol takımında oynamaktadır. Dibba Al-Fujairah Club takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmed Ali Rashed'nin Dibba Al-Fujairah Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ahmed Ali Rashed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Ali Rashed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Ali Rashed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Ali Rashed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2022 yılında Dibba Fujairah

Ahmed Ali Rashed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Ali Rashed şuan Dibba Al-Fujairah Club takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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