Khalifa İbrahim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khalifa İbrahim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khalifa İbrahim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khalifa İbrahim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khalifa İbrahim 30 Mart 1991 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Khalifa Ibrahim Hassan Kart Mubarak şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khalifa İbrahim Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dibba Al-Fujairah Club futbol takımında oynamaktadır. Dibba Al-Fujairah Club takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Khalifa İbrahim'nin Dibba Al-Fujairah Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Khalifa İbrahim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khalifa İbrahim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khalifa İbrahim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khalifa İbrahim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Al-Dhafra FC

1 Temmuz 2015 yılında Dibba Fujairah

Khalifa İbrahim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khalifa İbrahim şuan Dibba Al-Fujairah Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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