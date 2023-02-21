Mohammed Rashed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Rashed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Rashed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Rashed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Rashed 18 Ocak 1995 tarihinde doğmuştur. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Rashed Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dibba Al-Fujairah Club futbol takımında oynamaktadır. Dibba Al-Fujairah Club takımına - tarihinde katılmıştır. Mohammed Rashed'nin Dibba Al-Fujairah Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohammed Rashed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Rashed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mohammed Rashed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Rashed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Rashed şuan Dibba Al-Fujairah Club takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.