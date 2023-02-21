Pedro Castro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Castro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pedro Castro kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pedro Castro ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Pedro Castro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Castro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pedro Castro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Castro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Castro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedro Castro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedro Castro 5 Şubat 1993 tarihinde Volta Redonda şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Pedro Henrique de Castro Silva şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedro Castro Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Brazil Soccer yapmaktadır. Pedro Castro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dibba Al-Fujairah Club futbol takımında oynamaktadır. Dibba Al-Fujairah Club takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Pedro Castro'nin Dibba Al-Fujairah Club ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pedro Castro Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pedrocastro93/

Pedro Castro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pedro Castro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Pedro Castro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedro Castro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ocak 2014 yılında RCD Espanyol B

30 Haziran 2014 yılında Santos FC

31 Temmuz 2014 yılında Paraná

31 Aralık 2014 yılında Santos FC

7 Ocak 2015 yılında Santa Cruz

30 Kasım 2015 yılında Santos FC

1 Mart 2016 yılında Botafogo

15 Kasım 2016 yılında Santos FC

5 Haziran 2017 yılında Avaí FC

4 Ocak 2018 yılında Sport Recife

6 Nisan 2018 yılında Avaí FC

1 Ocak 2019 yılında Tombense

3 Ocak 2019 yılında Avaí FC

31 Ocak 2021 yılında Tombense

26 Şubat 2021 yılında Botafogo

31 Aralık 2021 yılında Tombense

28 Ocak 2022 yılında Cruzeiro

17 Ocak 2023 yılında Dibba Fujairah

30 Haziran 2023 yılında Cruzeiro

Pedro Castro kimdir

Pedro Castro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedro Castro şuan Dibba Al-Fujairah Club takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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Pedro Castro nereli

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