Amer Bazuhair kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amer Bazuhair Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Amer Bazuhair kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Amer Bazuhair ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Amer Bazuhair kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amer Bazuhair Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Amer Bazuhair kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amer Bazuhair Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amer Bazuhair adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amer Bazuhair Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amer Bazuhair 7 Haziran 1991 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Amer Omar Abdulla Salem Bazuhair şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amer Bazuhair Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dibba Al-Fujairah Club futbol takımında oynamaktadır. Dibba Al-Fujairah Club takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Amer Bazuhair'nin Dibba Al-Fujairah Club ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Amer Bazuhair Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amer Bazuhair isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Amer Bazuhair Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amer Bazuhair futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FC Baniyas

17 Ocak 2017 yılında Sharjah FC

30 Haziran 2017 yılında FC Baniyas

1 Temmuz 2018 yılında Emirates Club

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında Dibba Fujairah

Amer Bazuhair kimdir

Amer Bazuhair Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amer Bazuhair şuan Dibba Al-Fujairah Club takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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Amer Bazuhair nereli

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