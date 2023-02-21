China kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 China Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak China adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

China Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

China 2 Ağustos 1996 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Rogerio Alves dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

China Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jose Renato Martinez yapmaktadır. China, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dibba Al-Fujairah Club futbol takımında oynamaktadır. Dibba Al-Fujairah Club takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. China'nin Dibba Al-Fujairah Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

China Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/r_china07/

China Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

China isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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China Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

China futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Şubat 2017 yılında Karpaty II

15 Şubat 2018 yılında Kulüpsüz

19 Şubat 2019 yılında PFC Lviv

10 Ocak 2022 yılında Aktobe

31 Aralık 2022 yılında PFK Lviv

17 Ocak 2023 yılında Dibba Fujairah

China Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

China şuan Dibba Al-Fujairah Club takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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