Khameis Mohamed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khameis Mohamed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khameis Mohamed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khameis Mohamed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khameis Mohamed 1 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Khameis Mohamed Abdulla Khameis Alzeyoudi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khameis Mohamed Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dibba Al-Fujairah Club futbol takımında oynamaktadır. Dibba Al-Fujairah Club takımına - tarihinde katılmıştır. Khameis Mohamed'nin Dibba Al-Fujairah Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Khameis Mohamed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khameis Mohamed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khameis Mohamed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khameis Mohamed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khameis Mohamed şuan Dibba Al-Fujairah Club takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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