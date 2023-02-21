Khalid Abdulla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khalid Abdulla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khalid Abdulla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khalid Abdulla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khalid Abdulla 18 Mayıs 1997 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Khalid Abdulla Mubarak Al-Balochi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khalid Abdulla Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dibba Al-Fujairah Club futbol takımında oynamaktadır. Dibba Al-Fujairah Club takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Khalid Abdulla'nin Dibba Al-Fujairah Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Khalid Abdulla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khalid Abdulla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khalid Abdulla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khalid Abdulla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Khor Fakkan

1 Temmuz 2022 yılında Dibba Fujairah

Khalid Abdulla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khalid Abdulla şuan Dibba Al-Fujairah Club takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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