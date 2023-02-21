Ahmed Nabil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Nabil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Nabil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Nabil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Nabil 27 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Nabil Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dibba Al-Fujairah Club futbol takımında oynamaktadır. Dibba Al-Fujairah Club takımına - tarihinde katılmıştır. Ahmed Nabil'nin Dibba Al-Fujairah Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ahmed Nabil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Nabil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Nabil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Nabil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Nabil şuan Dibba Al-Fujairah Club takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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