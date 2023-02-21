Ahmed Al Hefeiti Al Hefeiti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Al Hefeiti Al Hefeiti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Al Hefeiti Al Hefeiti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Al Hefeiti Al Hefeiti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Al Hefeiti Al Hefeiti 16 Nisan 1990 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Al Hefeiti Al Hefeiti Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Razon Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dibba Al-Fujairah Club futbol takımında oynamaktadır. Dibba Al-Fujairah Club takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Ahmed Al Hefeiti Al Hefeiti'nin Dibba Al-Fujairah Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ahmed Al Hefeiti Al Hefeiti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Al Hefeiti Al Hefeiti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Al Hefeiti Al Hefeiti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Al Hefeiti Al Hefeiti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Dibba Al-Hisn

1 Temmuz 2017 yılında Fujairah SC

29 Ağustos 2019 yılında Khor Fakkan

30 Haziran 2020 yılında Fujairah SC

1 Temmuz 2020 yılında Dibba Fujairah

Ahmed Al Hefeiti Al Hefeiti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Al Hefeiti Al Hefeiti şuan Dibba Al-Fujairah Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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