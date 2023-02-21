Husain Abdulla Omar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Husain Abdulla Omar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Husain Abdulla Omar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Husain Abdulla Omar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Husain Abdulla Omar 11 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. 1,59 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Husain Abdulla Omar Salem Ba Abdulla şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Husain Abdulla Omar Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dibba Al-Fujairah Club futbol takımında oynamaktadır. Dibba Al-Fujairah Club takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Husain Abdulla Omar'nin Dibba Al-Fujairah Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Husain Abdulla Omar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Husain Abdulla Omar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Husain Abdulla Omar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Husain Abdulla Omar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Dibba Fujairah

Husain Abdulla Omar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Husain Abdulla Omar şuan Dibba Al-Fujairah Club takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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