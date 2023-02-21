İbrahim Saeed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Saeed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Saeed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahim Saeed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahim Saeed 14 Ocak 1992 tarihinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Ibrahim Saeed Masoud Rashed Al Yaqoubi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahim Saeed Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dibba Al-Fujairah Club futbol takımında oynamaktadır. Dibba Al-Fujairah Club takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İbrahim Saeed'nin Dibba Al-Fujairah Club ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İbrahim Saeed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbrahim Saeed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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İbrahim Saeed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahim Saeed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Al-Dhafra FC

1 Temmuz 2021 yılında Khor Fakkan

1 Temmuz 2022 yılında Dibba Fujairah

İbrahim Saeed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahim Saeed şuan Dibba Al-Fujairah Club takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

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