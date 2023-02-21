Mansour Mohamed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mansour Mohamed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mansour Mohamed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mansour Mohamed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mansour Mohamed 18 Mart 1991 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Mansour Mohamed Abbas Hassan Al Blooshi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mansour Mohamed Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dibba Al-Fujairah Club futbol takımında oynamaktadır. Dibba Al-Fujairah Club takımına 4 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Mansour Mohamed'nin Dibba Al-Fujairah Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mansour Mohamed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mansour Mohamed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mansour Mohamed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mansour Mohamed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Ajman Club

1 Temmuz 2015 yılında Al-Shaab

1 Temmuz 2017 yılında Ittihad Kalba

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2022 yılında Ittihad Kalba

4 Ekim 2022 yılında Dibba Fujairah

Mansour Mohamed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mansour Mohamed şuan Dibba Al-Fujairah Club takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Mansour Mohamed Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 24 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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