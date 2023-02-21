Jamal Maroof kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jamal Maroof Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jamal Maroof adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jamal Maroof Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jamal Maroof 23 Kasım 1991 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Jamal Ibrahim Hassain Maroof şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jamal Maroof Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dibba Al-Fujairah Club futbol takımında oynamaktadır. Dibba Al-Fujairah Club takımına 26 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Jamal Maroof'nin Dibba Al-Fujairah Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jamal Maroof Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jamal Maroof isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jamal Maroof Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jamal Maroof futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Emirates Club

1 Temmuz 2015 yılında Al-Nasr SC

1 Ocak 2016 yılında Emirates Club

1 Temmuz 2016 yılında Sharjah FC

1 Temmuz 2018 yılında Al-Ain FC

31 Ocak 2022 yılında Khor Fakkan

30 Haziran 2022 yılında Al-Ain FC

26 Eylül 2022 yılında Dibba Fujairah

Jamal Maroof Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jamal Maroof şuan Dibba Al-Fujairah Club takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.

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