İbrahim Saeed Mohamed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Saeed Mohamed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Saeed Mohamed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahim Saeed Mohamed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahim Saeed Mohamed 11 Kasım 1987 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Ibrahim Saeed Mohamed Saeed Al-Mansouri şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahim Saeed Mohamed Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Mission yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dibba Al-Fujairah Club futbol takımında oynamaktadır. Dibba Al-Fujairah Club takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İbrahim Saeed Mohamed'nin Dibba Al-Fujairah Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İbrahim Saeed Mohamed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbrahim Saeed Mohamed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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İbrahim Saeed Mohamed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahim Saeed Mohamed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Ittihad Kalba

1 Temmuz 2018 yılında Fujairah SC

1 Temmuz 2021 yılında Dibba Fujairah

İbrahim Saeed Mohamed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahim Saeed Mohamed şuan Dibba Al-Fujairah Club takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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