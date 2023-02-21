Mohanad Khamis Obaid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohanad Khamis Obaid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohanad Khamis Obaid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohanad Khamis Obaid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohanad Khamis Obaid 20 Mart 1994 tarihinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Mohannad Khameis Obaid Al-Qassab Al-Kaabi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohanad Khamis Obaid Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROYAL MANAGEMENT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dibba Al-Fujairah Club futbol takımında oynamaktadır. Dibba Al-Fujairah Club takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mohanad Khamis Obaid'nin Dibba Al-Fujairah Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohanad Khamis Obaid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohanad Khamis Obaid isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohanad Khamis Obaid Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohanad Khamis Obaid futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Al-Nasr SC

1 Temmuz 2021 yılında Khor Fakkan

28 Temmuz 2022 yılında Dibba Fujairah

Mohanad Khamis Obaid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohanad Khamis Obaid şuan Dibba Al-Fujairah Club takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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