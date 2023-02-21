Abdulmajeed Obaid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulmajeed Obaid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulmajeed Obaid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulmajeed Obaid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulmajeed Obaid 4 Kasım 1995 tarihinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da عبدالمجيد عبيد şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulmajeed Obaid Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdulmajeed Obaid, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Batin FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Batin FC takımına - tarihinde katılmıştır. Abdulmajeed Obaid'nin Al-Batin FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdulmajeed Obaid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulmajeed Obaid isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdulmajeed Obaid Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulmajeed Obaid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulmajeed Obaid şuan Al-Batin FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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