Faysal Omar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Faysal Omar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Faysal Omar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Faysal Omar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Faysal Omar 13 Mart 1997 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Faysal Omar Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Batin FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Batin FC takımına - tarihinde katılmıştır. Faysal Omar'nin Al-Batin FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Faysal Omar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Faysal Omar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Faysal Omar şuan Al-Batin FC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.
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