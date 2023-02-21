Faysal Omar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Faysal Omar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Faysal Omar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Faysal Omar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.