Hassan Raghfawi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hassan Raghfawi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hassan Raghfawi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hassan Raghfawi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hassan Raghfawi 15 Eylül 1995 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da حسن محمد حسين رغفاوي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hassan Raghfawi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hassan Raghfawi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Batin FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Batin FC takımına 3 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Hassan Raghfawi'nin Al-Batin FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hassan Raghfawi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hassan Raghfawi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hassan Raghfawi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hassan Raghfawi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Temmuz 2017 yılında Al-Mojzel

30 Haziran 2018 yılında Al-Shabab

22 Ağustos 2018 yılında Damac FC

30 Haziran 2020 yılında Al-Shabab

3 Ekim 2020 yılında Al-Batin FC

Hassan Raghfawi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hassan Raghfawi şuan Al-Batin FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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