İsmael Al Maghrabi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmael Al Maghrabi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İsmael Al Maghrabi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İsmael Al Maghrabi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İsmael Al Maghrabi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmael Al Maghrabi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İsmael Al Maghrabi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmael Al Maghrabi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsmael Al Maghrabi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsmael Al Maghrabi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsmael Al Maghrabi 17 Temmuz 1991 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Ismael Al-Maghrabi şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsmael Al Maghrabi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İsmael Al Maghrabi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Batin FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Batin FC takımına 22 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. İsmael Al Maghrabi'nin Al-Batin FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İsmael Al Maghrabi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsmael Al Maghrabi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

İsmael Al Maghrabi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsmael Al Maghrabi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2015 yılında Taawon

30 Haziran 2015 yılında Al-Ahli SFC

12 Temmuz 2015 yılında Al-Shabab

12 Temmuz 2017 yılında Taawon

7 Ocak 2019 yılında Ohod Al-Medina

22 Temmuz 2019 yılında Al-Batin FC

İsmael Al Maghrabi kimdir

İsmael Al Maghrabi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsmael Al Maghrabi şuan Al-Batin FC takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

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İsmael Al Maghrabi nereli

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