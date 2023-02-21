Jadaan Al Shemmari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jadaan Al Shemmari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jadaan Al Shemmari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jadaan Al Shemmari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jadaan Al Shemmari 12 Ocak 1992 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Jadaan Al-Shemmari şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jadaan Al Shemmari Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Batin FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Batin FC takımına - tarihinde katılmıştır. Jadaan Al Shemmari'nin Al-Batin FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jadaan Al Shemmari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jadaan Al Shemmari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jadaan Al Shemmari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jadaan Al Shemmari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jadaan Al Shemmari şuan Al-Batin FC takımında oynamakta ve 67 numaralı formayı giymektedir.

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