Mashari Gdiaa Al Anazi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mashari Gdiaa Al Anazi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mashari Gdiaa Al Anazi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mashari Gdiaa Al Anazi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mashari Gdiaa Al Anazi 22 Temmuz 1989 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da مشاري جديع العنزي şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mashari Gdiaa Al Anazi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mashari Gdiaa Al Anazi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Batin FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Batin FC takımına 3 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Mashari Gdiaa Al Anazi'nin Al-Batin FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mashari Gdiaa Al Anazi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mashari Gdiaa Al Anazi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mashari Gdiaa Al Anazi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mashari Gdiaa Al Anazi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Temmuz 2016 yılında Al-Batin FC

29 Ocak 2017 yılında Al-Tai

30 Haziran 2017 yılında Al-Batin FC

1 Temmuz 2017 yılında Al-Tai

1 Ocak 2019 yılında Al-Kawkab

7 Eylül 2020 yılında Kulüpsüz

21 Ocak 2021 yılında Al-Orobah FC

19 Ocak 2023 yılında Bilinmiyor

Mashari Gdiaa Al Anazi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mashari Gdiaa Al Anazi şuan Al-Batin FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.