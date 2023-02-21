Mohammed Bassam Al Hurayji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Bassam Al Hurayji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Bassam Al Hurayji adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Bassam Al Hurayji Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Bassam Al Hurayji 29 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Bassam Al Hurayji Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohammed Bassam Al Hurayji, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Batin FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Batin FC takımına - tarihinde katılmıştır. Mohammed Bassam Al Hurayji'nin Al-Batin FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohammed Bassam Al Hurayji Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Bassam Al Hurayji isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammed Bassam Al Hurayji Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Bassam Al Hurayji Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Bassam Al Hurayji şuan Al-Batin FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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