Khalil Al Darmaki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khalil Al Darmaki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khalil Al Darmaki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khalil Al Darmaki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khalil Al Darmaki 15 Nisan 1994 tarihinde doğmuştur. Umman uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khalil Al Darmaki Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dibba Al-Fujairah Club futbol takımında oynamaktadır. Dibba Al-Fujairah Club takımına 27 Ağustos 2018 tarihinde katılmıştır. Khalil Al Darmaki'nin Dibba Al-Fujairah Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Khalil Al Darmaki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khalil Al Darmaki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khalil Al Darmaki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khalil Al Darmaki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ağustos 2018 yılında Dibba Fujairah

Khalil Al Darmaki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khalil Al Darmaki şuan Dibba Al-Fujairah Club takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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