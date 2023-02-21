Adeel Alchadli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adeel Alchadli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adeel Alchadli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adeel Alchadli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adeel Alchadli 13 Nisan 2000 tarihinde Aden şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Yemen,İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adeel Alchadli Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini WSMA yapmaktadır. Adeel Alchadli, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ittihad Kalba SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ittihad Kalba SC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adeel Alchadli'nin Al-Ittihad Kalba SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adeel Alchadli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adeel Alchadli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adeel Alchadli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adeel Alchadli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FC Sion U18

1 Temmuz 2018 yılında Shabab Al-Ahli

1 Temmuz 2022 yılında Ittihad Kalba

Adeel Alchadli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adeel Alchadli şuan Al-Ittihad Kalba SC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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