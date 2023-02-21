Abdallah Saeed Salem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdallah Saeed Salem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdallah Saeed Salem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdallah Saeed Salem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdallah Saeed Salem 18 Temmuz 1993 tarihinde doğmuştur. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdallah Saeed Salem Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ittihad Kalba SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ittihad Kalba SC takımına 5 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Abdallah Saeed Salem'nin Al-Ittihad Kalba SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdallah Saeed Salem Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdallah Saeed Salem isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdallah Saeed Salem Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdallah Saeed Salem futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Fujairah SC

5 Temmuz 2021 yılında Ittihad Kalba

2 Ekim 2021 yılında Al-Bataeh CSC

30 Haziran 2022 yılında Ittihad Kalba

Abdallah Saeed Salem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdallah Saeed Salem şuan Al-Ittihad Kalba SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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