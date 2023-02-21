Khaled Nasser Al Rezzi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khaled Nasser Al Rezzi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khaled Nasser Al Rezzi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khaled Nasser Al Rezzi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khaled Nasser Al Rezzi 13 Mayıs 1996 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Khalid Nasser Rashed Al-Zari şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khaled Nasser Al Rezzi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ittihad Kalba SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ittihad Kalba SC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Khaled Nasser Al Rezzi'nin Al-Ittihad Kalba SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Khaled Nasser Al Rezzi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khaled Nasser Al Rezzi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khaled Nasser Al Rezzi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khaled Nasser Al Rezzi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Ajman Club

1 Temmuz 2021 yılında Ittihad Kalba

Khaled Nasser Al Rezzi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khaled Nasser Al Rezzi şuan Al-Ittihad Kalba SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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