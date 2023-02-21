Filip Kiss kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Kiss Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Filip Kiss kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Filip Kiss ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Filip Kiss kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Kiss Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Filip Kiss kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Kiss Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Kiss adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Kiss Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Kiss 13 Ekim 1990 tarihinde Dunajská Streda şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Slovakya,Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Kiss Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fortitude Player Management yapmaktadır. Filip Kiss, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ittihad Kalba SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ittihad Kalba SC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Kiss'nin Al-Ittihad Kalba SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Filip Kiss Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Kiss isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Filip Kiss Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Kiss futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Inter Bratislava

1 Temmuz 2009 yılında Petrzalka

1 Temmuz 2010 yılında Slo. Bratislava

21 Temmuz 2011 yılında Cardiff

30 Haziran 2012 yılında Slo. Bratislava

1 Temmuz 2012 yılında Cardiff

8 Ocak 2014 yılında Ross County

31 Mayıs 2014 yılında Cardiff

6 Ağustos 2014 yılında Ross County

31 Mayıs 2015 yılında Cardiff

18 Ağustos 2015 yılında Haugesund

20 Temmuz 2016 yılında Cardiff

21 Temmuz 2016 yılında Haugesund

24 Temmuz 2017 yılında Ettifaq FC

1 Temmuz 2022 yılında Ittihad Kalba

Filip Kiss kimdir

Filip Kiss Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Kiss şuan Al-Ittihad Kalba SC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Filip Kiss Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Slovakya takımında 13 numaralı formasıyla 5 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

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Filip Kiss nereli

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