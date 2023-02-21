Habib Al Fardan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Habib Al Fardan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Habib Al Fardan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Habib Al Fardan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Habib Al Fardan 11 Kasım 1990 tarihinde Dubai şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Habib Fardan Abdulla Fardan Al Fardan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Habib Al Fardan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ittihad Kalba SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ittihad Kalba SC takımına 6 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Habib Al Fardan'nin Al-Ittihad Kalba SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Habib Al Fardan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Habib Al Fardan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Habib Al Fardan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Habib Al Fardan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Al-Nasr SC

1 Temmuz 2014 yılında Al-Ahli (UAE)

1 Temmuz 2017 yılında Shabab Al-Ahli

7 Ağustos 2018 yılında Al-Nasr SC

6 Eylül 2021 yılında Ittihad Kalba

Habib Al Fardan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Habib Al Fardan şuan Al-Ittihad Kalba SC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Habib Al Fardan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 1 gol atmıştır.

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