Mohamed Yousif kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Yousif Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Yousif adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Yousif Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Yousif 16 Ekim 1999 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Yousif Mohamed Kaisari Sawaweed şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Yousif Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ittihad Kalba SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ittihad Kalba SC takımına - tarihinde katılmıştır. Mohamed Yousif'nin Al-Ittihad Kalba SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Yousif Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Yousif isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Yousif Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Yousif Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Yousif şuan Al-Ittihad Kalba SC takımında oynamakta ve 81 numaralı formayı giymektedir.

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