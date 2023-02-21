Brian Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brian Ramirez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brian Ramirez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brian Ramirez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brian Ramirez 29 Ağustos 2000 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Brian Aramis Ramírez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brian Ramirez Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Victrix yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ittihad Kalba SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ittihad Kalba SC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Brian Ramirez'nin Al-Ittihad Kalba SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Brian Ramirez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brian Ramirez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brian Ramirez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brian Ramirez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ağustos 2020 yılında Hatta Club

1 Temmuz 2021 yılında Ittihad Kalba

Brian Ramirez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brian Ramirez şuan Al-Ittihad Kalba SC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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