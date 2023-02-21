Sultan Adill Alamiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sultan Adill Alamiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sultan Adill Alamiri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sultan Adill Alamiri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sultan Adill Alamiri 4 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Sultan Adill Mohamed Abdalla Alamiri şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sultan Adill Alamiri Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ittihad Kalba SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ittihad Kalba SC takımına - tarihinde katılmıştır. Sultan Adill Alamiri'nin Al-Ittihad Kalba SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sultan Adill Alamiri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sultan Adill Alamiri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sultan Adill Alamiri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sultan Adill Alamiri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sultan Adill Alamiri şuan Al-Ittihad Kalba SC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Sultan Adill Alamiri Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 20 numaralı formasıyla 24 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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