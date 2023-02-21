Abdoulay Diaby kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdoulay Diaby Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abdoulay Diaby kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abdoulay Diaby ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Abdoulay Diaby kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdoulay Diaby Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abdoulay Diaby kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdoulay Diaby Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdoulay Diaby adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdoulay Diaby Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdoulay Diaby 21 Mayıs 1991 tarihinde Nanterre şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Mali,Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdoulay Diaby Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdoulay Diaby, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ittihad Kalba SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ittihad Kalba SC takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Abdoulay Diaby'nin Al-Ittihad Kalba SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdoulay Diaby Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/abdoulay_diaby/

Abdoulay Diaby Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdoulay Diaby isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Abdoulay Diaby Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdoulay Diaby futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında CS Sedan

30 Temmuz 2013 yılında LOSC Lille

31 Temmuz 2013 yılında Mouscron

30 Haziran 2014 yılında LOSC Lille

1 Temmuz 2014 yılında Mouscron

2 Şubat 2015 yılında LOSC Lille

1 Temmuz 2015 yılında Club Brugge

21 Ağustos 2018 yılında Sporting CP

2 Eylül 2019 yılında Beşiktaş

3 Ağustos 2020 yılında Sporting CP

5 Ekim 2020 yılında Getafe

17 Ocak 2021 yılında Sporting CP

18 Ocak 2021 yılında RSC Anderlecht

30 Haziran 2021 yılında Sporting CP

1 Temmuz 2021 yılında Sporting B

23 Ağustos 2021 yılında Al-Jazira

23 Ocak 2023 yılında Ittihad Kalba

Abdoulay Diaby kimdir

Abdoulay Diaby Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdoulay Diaby şuan Al-Ittihad Kalba SC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Abdoulay Diaby Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Mali takımında 23 numaralı formasıyla 11 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 26 maçta 7 gol atmıştır.

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Abdoulay Diaby nereli

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