Hamad Almansoori kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamad Almansoori Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamad Almansoori adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamad Almansoori Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamad Almansoori 28 Mart 1996 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Hamad Abdulla Nasser Abdulla Almansoori şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamad Almansoori Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ittihad Kalba SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ittihad Kalba SC takımına 8 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Hamad Almansoori'nin Al-Ittihad Kalba SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hamad Almansoori Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamad Almansoori isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Hamad Almansoori Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamad Almansoori futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Al-Ain FC

8 Temmuz 2021 yılında Ittihad Kalba

19 Ocak 2022 yılında Hatta Club

30 Haziran 2022 yılında Ittihad Kalba

Hamad Almansoori Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamad Almansoori şuan Al-Ittihad Kalba SC takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.