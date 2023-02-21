Mohammed Rabii kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Rabii Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Rabii adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Rabii Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Rabii 29 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Rabii Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ittihad Kalba SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ittihad Kalba SC takımına 26 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mohammed Rabii'nin Al-Ittihad Kalba SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohammed Rabii Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Rabii isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammed Rabii Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Rabii futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Al-Jazira U21

1 Eylül 2020 yılında Al-Jazira

26 Eylül 2022 yılında Ittihad Kalba

30 Haziran 2023 yılında Al-Jazira

Mohammed Rabii Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Rabii şuan Al-Ittihad Kalba SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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