Muhain Khalifa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muhain Khalifa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Muhain Khalifa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Muhain Khalifa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Muhain Khalifa 10 Haziran 1994 tarihinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Muhain Khalifa Muhain Bakhit Mubarak Al Tunaiji şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Muhain Khalifa Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ittihad Kalba SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ittihad Kalba SC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Muhain Khalifa'nin Al-Ittihad Kalba SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Muhain Khalifa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Muhain Khalifa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Muhain Khalifa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Muhain Khalifa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında Ittihad Kalba

19 Ocak 2022 yılında Al-Orooba

30 Haziran 2022 yılında Ittihad Kalba

Muhain Khalifa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Muhain Khalifa şuan Al-Ittihad Kalba SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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