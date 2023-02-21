Ahmed Mallah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Mallah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ahmed Mallah kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ahmed Mallah ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ahmed Mallah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Mallah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ahmed Mallah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Mallah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Mallah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Mallah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Mallah 1 Kasım 1990 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Ahmed Mohamed Malalla Ali Binnabhan Al Marzouqi şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Mallah Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ittihad Kalba SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ittihad Kalba SC takımına 5 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ahmed Mallah'nin Al-Ittihad Kalba SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ahmed Mallah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Mallah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Ahmed Mallah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Mallah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Eylül 2017 yılında Emirates Club

1 Temmuz 2019 yılında Hatta Club

27 Ağustos 2020 yılında Fujairah SC

5 Temmuz 2021 yılında Ittihad Kalba

Ahmed Mallah kimdir

Ahmed Mallah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Mallah şuan Al-Ittihad Kalba SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Ahmed Mallah Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 20 numaralı formasıyla 17 Aralık 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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Ahmed Mallah nereli

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