Khalid Al Shehhi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khalid Al Shehhi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khalid Al Shehhi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khalid Al Shehhi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khalid Al Shehhi 17 Temmuz 1997 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Khalid Mohamed Obaid Al Shehhi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khalid Al Shehhi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ittihad Kalba SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ittihad Kalba SC takımına - tarihinde katılmıştır. Khalid Al Shehhi'nin Al-Ittihad Kalba SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Khalid Al Shehhi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khalid Al Shehhi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khalid Al Shehhi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khalid Al Shehhi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khalid Al Shehhi şuan Al-Ittihad Kalba SC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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