Waleed Rashid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Waleed Rashid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Waleed Rashid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Waleed Rashid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Waleed Rashid 2 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Waleed Rashid Sultan Ali Almehrizi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Waleed Rashid Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ittihad Kalba SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ittihad Kalba SC takımına - tarihinde katılmıştır. Waleed Rashid'nin Al-Ittihad Kalba SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Waleed Rashid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Waleed Rashid isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Waleed Rashid Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Waleed Rashid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Waleed Rashid şuan Al-Ittihad Kalba SC takımında oynamakta ve 75 numaralı formayı giymektedir.

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